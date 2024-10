Putin avholder multinasjonalt toppmøte

Blant stats- og regjeringssjefene som er ventet til møtet i den russiske byen Kazan tirsdag, er Kinas Xi Jinping, Indias Narendra Modi, Tyrkias Recep Tayyip Erdogan og Irans Masoud Pezeshkian.

Kina, India og Iran er allerede en del av Brics, som har som mål å skape en motvekt til den vestlig-ledede verdensordenen.

Alliansen har den siste tiden ekspandert fra fem til ni medlemmer, og flere land, deriblant Tyrkia og Aserbajdsjan, har formelt søkt om medlemskap eller uttrykt et ønske om å få være med. Saudi-Arabia er blitt invitert inn i alliansen, men har ennå ikke tatt en formell avgjørelse.

36 land ventet

Russiske tjenestepersoner ser allerede på møtet som en stor suksess. Putins utenrikspolitiske rådgiver Jurij Usjakov har sagt at 36 land har bekreftet deltakelse, og at mer enn 20 av dem stiller med statsoverhoder. Blant de inviterte er Palestinas president Mahmoud Abbas.

Usjakov har også kunngjort at Putin skal ha møte med FNs generalsekretær António Guterres, som gjentatte ganger har kritisert Russlands krigføring i Ukraina.

Analytikere mener at ett av Putins mål med det omfattende møtet er å vise Vesten at forsøket på å isolere ham og Russland ikke har gått som planlagt. Han vil også demonstrere, både hjemme og ute i verden, at Russland fortsatt er en viktig aktør på globalt plan.

Vil forhandle fram avtaler

Den russiske presidenten er også ventet å forhandle fram og signere avtaler med flere land for å styrke Russlands økonomi og krigsinnsats.

Toppmøtet finner sted fra 22. til og med 24. oktober. I tillegg til 36 land, er også seks internasjonale organisasjoner ventet å delta på møtet.

Brics består i dag av de opprinnelige medlemmene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Siden har gruppen utvidet med Iran, Egypt, Etiopia og De forente arabiske emirater.

