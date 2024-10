– Mens Jernbanedirektoratet gjennomfører de nødvendige vurderingene, er det behov for å sikre togtilbudet for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Kontrakten gis til Vy for en periode på inntil fem år.

– Vi gleder oss til gjensynet med mange dyktige medarbeiderne og togstrekninger vi kjenner godt, og håper at både nye og gamle togreisende blir fornøyde med oss når vi tar over ansvaret igjen, sier konserndirektør for tog Erik Røhne i Vy.

Jernbanedirektoratet vil vurdere avtaler

I dag er det britiske Go-Ahead som drifter strekningen, men denne avtalen utløper i desember 2027.

Jernbanedirektoratet ønsker å gjennomføre en vurdering av dagens trafikkavtaler, der SJ drifter tilbudet i nord, Vy i vest og Go-Ahead i sør. Avtalene med SJ og Vy utløper i henholdsvis 2028 og 2029.

Regjeringen ønsker derfor å utsette inngåelsen av nye langsiktige trafikkavtaler til tidligst 2029, slik at Jernbanedirektoratet kan vurdere avtalene samlet.

– I påvente av Jernbanedirektoratets trafikkavtalegjennomgang er det ønskelig at vårt statlige persontogselskap Vy blir tildelt trafikkavtalen i denne mellomperioden, sier samferdselsministeren.

Motstand fra Høyre, støtte fra SV

Høyre er ikke fornøyd med regjeringens avgjørelse.

– Støre-regjeringens ideologiske maskineri ruller videre, de fortsetter arbeidet med å monopolisere norsk jernbane og få tilbake statsdrift. Det er Høyre mot, sier stortingspolitiker Trond Helleland i Høyre til NTB.

Det er derimot SV.

– Under Erna Solberg var det oppsplitting, privatisering og konkurranseutsetting som gjaldt på jernbanen. Men det gjør ikke togdriften bedre og mer effektiv. Så dette er en klok beslutning som SV støtter, sier transportpolitisk talsperson Mona Fagerås i en kommentar til NTB.

