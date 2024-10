Regjeringen skroter forslag om ny bilavgift

– Vi ønsker å stoppe det prosjektet, sier finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Det var i 2021 at Solberg-regjeringen ga Skatteetaten og Statens vegvesen i oppdrag å utrede muligheter og løsninger for veiprising i Norge.

Bakgrunnen er at elbiler i dag er fritatt for veibruksavgiften, som betales gjennom bensin- og dieselprisen.

Arbeidsgruppen som utredet saken, foreslo en ny ordning hvor elbiler måtte betale ut ifra hvor langt de kjørte i året. I tillegg foreslo de en veibruksavgift for tunge kjøretøy basert på kjørelengde i ulike soner i by og på landevei.

– Da blir det dyrere å kjøre elbil på veiene. Det er det som kommer til å skje i praksis, sier Vedum.

– Rart og urettferdig

Han viser til at det er et stadig bredere lag i befolkningen som har elbil.

– De som kjøpte elbil først, var mange av de som hadde sterkest rygg. Nå er det et mye bredere lag som kjøper det. Og folk i Norge er helt avhengige av bilen. Da ønsker vi ikke å rulle ut et nytt sånt stort system, sier Vedum.

Etter planen fra Vegvesenet og Skatteetaten skulle den nye avgiften vurderes innført i løpet av 2024, men nå har regjeringen lagt forslaget i skuffen.

– Vi mener at det slår litt rart og urettferdig ut, sier Vedum.

– Men er det rettferdig at de med bensinbil må betale for å bruke veiene, men ikke de som har elbil?

– Vi har holdt avgiftsnivået på drivstoff veldig stabilt. CO2-avgiftene har gått litt opp, og veibruksavgiftene litt ned. Men over tid så faser vi jo ut mer og mer fossile biler, sier han.

Anonymisert brikke

Vedum viser til at man måtte ha innført et helt nytt regime.

– Da ville vi i Norge gått nesten helt i front for å innføre et system med en brikke i alle biler i hele landet for å sjekke hvor man er til enhver tid. Selvfølgelig kunne man gjort det anonymisert, det har man jobbet med ut ifra personvernhensyn, men vi har konkludert ut ifra en helhetsvurdering, sier han.

– Men går dere ikke glipp av ganske store inntekter når stadig flere biler blir elbiler og ikke betaler den samme avgiften som bensinbilene?

– Det gjør vi, og det har vært en vurdering som vi har tatt. Da vil inntektene fra biltrafikken i Norge gå ned, sier finansministeren.