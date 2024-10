OPPGJØR MED SENTERPARTIET: Eks Høyre-ordfører Thor Edquist mener Senterpartiets distriktspolitikk nå rammer distriktsungdom voldsomt gjennom massive kutt i videregående skoler. - Patetisk, sier han etter at Sp jublet for krisen som sto beskrevet i sakspapirene for å splitte Viken. Foto: Finansavisen/NTB