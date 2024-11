Regjeringen vil forplikte seg til ny internasjonal havmiljøavtale

Utkastet til ny lov for å gjennomføre avtalen i norsk rett skal nå ut på høring fram til 6. januar 2025.

– Verdens land er enige om et globalt mål om å bevare 30 prosent av naturen innen 2030. Den nye internasjonale miljøavtalen vil bidra til at verden når dette målet. Avtalen vil blant annet sikre at det gjennomføres konsekvensutredninger før aktiviteter i internasjonale havområder, sier klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding.

Internasjonale havområder, områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon, utgjør to tredjedeler av verdenshavene.

Avtalen blir et viktig bidrag for å styrke havforvaltningen i disse områdene, heter det i pressemeldingen.