Ap med hardt tilbakeslag i ny måling – regjeringskollega Sp styrker seg

På TV 2s siste måling får de borgerlige partiene et solid flertall.

Hadde målingen vært valgresultatet, ville de borgerlige partiene fått 94 mandater i Stortinget, mot 75 til de rødgrønne partiene. Et slikt valgresultat ville gitt det blåeste Stortinget noen gang.

Arbeiderpartiet går tilbake med 4,5 prosentpoeng fra forrige måling, og ender med en oppslutning på 17,7 prosent. Frp går fram 1,8 prosentpoeng og blir for første gang på 16 år større enn Ap på TV2s måling, med 19,7 prosent.

Høyre får en oppslutning på 25, 7 prosent, fram 1,2 prosentpoeng fra forrige måling.

Ett parti som lenge har slitt med motgang, får en etterlengtet opptur på målingen, nemlig Senterpartiet. Partiet får 7,7 prosents oppslutning, en framgang på 2,0 prosentpoeng.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum gir justisminister Emilie Enger Mehl æren for framgangen.

– Hennes tydelige røst for å utvikle hele Norge og i debatten om skole er en del av at Senterpartiet er sterke. Hun er også tydelig i diskusjonen om narkotika, at vi må ha et trygt Norge. Det tror jeg mange er enige i, sier Vedum til TV 2.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: SV: 9,1 prosent (+0,4). Venstre: 6,1 prosent (+1,5), Rødt: 5,7 prosent (-0,1), MDG: 3,4 prosent (-0,3), KrF: 2,8 prosent (-0,3).