BEKREFTET: Israels statsminister Benjamin Netanyahu bekreftet søndag at han ga grønt lys til personsøkeroperasjonen i Libanon, sier hans talsmann Omer Dostri til nyhetsbyrået AFP. Bildet er tatt under en markering av ettårsdagen for de Hamas-ledede 7. oktober-angrepene som krevde over 1200 menneskeliv i Israel. Foto: NTB