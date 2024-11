WSJ: – Klimapolitikken knuste Tysklands regjering

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kostnadene ved klimapolitikken er store. Det seneste offeret for politikken er Tysklands koalisjonsregjering, som har vært ledet av Olaf Scholz. Donald Trumps gjenvalg kan derimot bety at USA forlater sine grønne forpliktelser. Da vil et Europa bundet av klimamål ikke kunne konkurrere globalt.

Financial Times

Pantesikkerhet kommer i mange former. Den seneste finansinnovasjonen er grupper som CoreWeave, Crusoe og Lambda, som har tatt opp 11 milliarder dollar i lån med sikkerhet i mikroprosessorer fra Nvidia. Denne utviklingen er grunn til å være forsiktig.

Die Welt

Olaf Scholz nøler veldig med å skrive ut nyvalg og trekke seg som forbundskansler. Mangel på papir til stemmesedlene er ett av argumentene han brukte forrige uke. Papirindustrien avviser problemet, og det viser at Tysklands regjeringssjef lever i en eventyrverden.

Dagens Industri

Europa er under stort press, men kontinentets største land står uten handlekraftig lederskap. Det forventes nyvalg i Tyskland etter nyttår, og det gir en gyllen mulighet for Alternativ for Tyskland. Velgernes valg bør få gjennomslag også i regjering, selv om det ikke alltid føles komfortabelt.

