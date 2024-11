Flere i distriktet kjøper ikke lenger fossilbil: – Viser at det er elbil som gjelder

I 86 av landets kommuner er alle nye biler så langt i år elektriske, skriver Elbilforeningen i en pressemelding. Og distriktene dominerer statistikken, ifølge dem.

Flesteparten av kommunene med kun nye elbiler ligger i Nordland (16), deretter kommer Innlandet (13), Trøndelag (12) og Troms (10).

– Det er fortsatt noen som mener at elbil ikke funker på bygda, men de tar rett og slett feil, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, om tallene de har hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Hun tror at miljørabatt på bommer kan være en av grunnene til at folk velger elektriske fremfor fossilt drevne biler. Når elbiler kjører gjennom bomringer, betaler de kun 70 prosent av det fossilbiler betaler.

– Viser at det er elbil som gjelder

Tallene fra OFV viser at av 355 kommuner med nybilsalg, har 335 av dem en elbilandel på 75 prosent og over.

Kun to kommuner har en elbilandel som er lavere enn 50 prosent. Det er Folldal (33 prosent) og Flekkefjord (47 prosent).

Bu mener at lista over kommuner som utelukkende har elbilsalg, viser at elbilen kan dekke behovet til alle som kjøper ny personbil i Norge.

– Lista varierer fra små distriktskommuner til større og mer bynære steder rundt omkring i landet. Dette viser at det er elbil som gjelder, og det må til om vi skal nå neste års mål om utslippsfritt nybilsalg, sier hun.

Mål om 100 prosent neste år

Totalt utgjør elbilandelen 88,8 prosent av nybilsalget i Norge. Regjeringens mål , først satt av Solberg-regjeringen i 2017, er at 100 prosent av nye personbiler og nyttekjøretøy skal være elektriske eller hydrogendrevne, såkalte nullutslippskjøretøy, i 2025.

I Norge var det registrert 689.169 elbiler og 1.825.145 fossilbiler ved utgangen av 2023, ifølge SSB. Deres tall viser også at det har vært en nedgang i antall fossilbiler på 26 prosent de siste sju årene.

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har bekreftet tallene, som er hentet i tidsrommet 1. januar til 31. oktober i 2024. De understreker at noen kommuner har lave registreringstall, som kan gi høye prosentandeler på få salg.

(©NTB)