SSB går hardt ut mot regjeringens forslag til CO2-kompensasjon

«Ordningen slik den er i dag, oppfyller ikke kravene til å klassifiseres som et positivt miljøtiltak,» skriver SSB-sjef Geir Axelsen i et høringssvar ifølge Dagens Næringsliv.

I vår la regjeringen fram en avtale som sikrer kraftkrevende industri 50 milliarder kroner fram til 2030 i CO2-kompensasjon. Mye av støtten har tilfalt Norsk Hydro, som fikk utbetalt over tre milliarder kroner for 2023.

Avtalen har nå vært på høring, og Axelsen går så langt som å si at SSB nå vurderer om den bør klassifiseres som potensielt miljøskadelig.

– Til tross for at ordningen har eksistert siden 2013, savner vi studier av effekten kompensasjonsordningen har hatt, skriver han.

SSB har i tillegg et helt annet regnskap for avtalen enn regjeringen. I statsbudsjettet for 2025 legger regjeringen til grunn at avtalen blir vedtatt, og at det vil gi en innsparing på 1,8 milliarder kroner. Axelsen skriver at den nye avtalen fjerner prisgulvet som har ligget til grunn før, og dermed øker statens utgifter med 2,6 milliarder årlig.

