Scholz etter samtale med Putin: – Han har ikke endret syn

– Samtalen var meget detaljert, men bidro til en erkjennelse av at lite har endret seg i den russiske presidentens syn på krigen, og det er ikke gode nyheter, sier Scholz søndag.

Fredag snakket han med Putin for første gang på nesten to år. Samtalen er blitt kraftig kritisert av Ukraina.

Scholz mener likevel at det var verdt å snakke med Putin for å fjerne alle illusjoner han måtte ha om at Vestens støtte til Ukraina er i ferd med å bli borte.

Scholz understreker også at det ikke kan tas noen beslutninger om en avslutning på krigen uten at Ukraina er involvert.

– Ukraina kan regne med oss, sa Scholz til pressen på flyplassen i Berlin før han reiste til G20-møtet Brasil.