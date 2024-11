Norge til G20 med 670 millioner til bevaring av regnskogen

– Dette er det største bidraget til klimakutt Norge har gjort noen gang, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om årets bidrag på 670 millioner kroner, om lag 60 millioner amerikanske dollar.

– Det å hindre avskoging er kanskje det mest effektive klimatiltak verden besitter. Og samarbeidet med Brasil er helt avgjørende fordi det handler om Amazonas, sier Støre til NTB.

Norge er invitert som gjesteland til G20-toppmøtet som starter i Rio de Janeiro mandag og Støre er på plass i Brasil. Han trekker fram at landene i G20-gruppen representerer 80 prosent av verdensøkonomien, men også en like stor andel av verdens CO2-utslipp.

– Norge har bidratt i sum, siden oppstarten i 2007, med rundt 5 milliarder dollar. Og det har bidratt til å kutte utslipp globalt mange ganger Norges utslipp, sier Støre.

Stoppet støtten under Bolsonaro

Klima, fattigdom og internasjonalt samarbeid er blant de viktigste temaene under møtene. I 2019 stanset Norge bidragene til regnskogfondet. Mens den høyrepopulistiske Jair Bolsonaro satt som president økte avskogingen med 75 prosent sammenlignet med gjennomsnittet det foregående tiåret.

Etter at Lula de Silva vant valget har avskogingen falt med over 30 prosent fra august 2023 og august 2024. Lula-regjeringen har mål om å stanse avskogingen innen 2030. I fjor gjenopptok Norge bidragene til Amazonas-fondet, da med 50 millioner dollar.

Pengene i fondet blir utbetalt etterskuddsvis. Det betyr at man får støtten etter at når resultatene fra tiltakene foreligger. Støre forteller at man gjennom avansert satellittovervåking har oversikt over hva som skjer i de mange avsidesliggende områdene.

– Og nå ser vi at både i Brasil, Indonesia og Colombia så går hogst og brenning av regnskog betydelig ned. Og da mener vi at det gjelder å bruke det momentumet der og skynde på det ytterligere, sier Støre.

Lille Norge påvirker

Det er vertslandet av G20-møtene som kan invitere utenforstående land. Sist Norge ble invitert til å delta som gjest under G20-møtene var i 2017. Støre forteller at Norge har brukt invitasjonen flittig og gjennomført hele 23 ministermøter i forkant av selve møtet mellom statslederne som varer to dager.

– Vi har vært invitert til alle møter. Og på flere områder ser vi nå spor etter at det som er spilt inn av prioriteringer og forslag til det internasjonale samarbeidet, som nå blir plukket opp i G20s konklusjoner, sier en tilfreds Støre.

– Så dette er en mulighet som et lite land som Norge med åpen økonomi må bruke. Hvis vi har noe å melde og bidra med, så får vi noe igjen, framholder han.