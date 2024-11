Ståle Solbakken får millionbonus for Nations League-suksess

Det opplyser NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken til NTB. Bonusen forbundet får, kommer i tillegg til standardutbetalingen alle deltakende lag i nasjonsligaens B-divisjon mottar. Også den utbetalingen er på 17,5 millioner.

– I henhold til ansettelsesavtalen til Ståle Solbakken har han en avtalefestet bonus på 1 million kroner ved gruppeseier i Nations League, sier Løken.

Solbakken opplyste selv om sin egen grunnlønn på 6 millioner kroner da han forlenget kontrakten i mai 2023. Tar han Norge til mesterskap, vil han få en bonus på 5 millioner kroner.

Etter jubelen på Ullevaal søndag kveld drypper det også på spillerne. Erling Braut Haaland og co. får 30 prosent av de 17,5 millionene, opplyser Løken.

Høye kostnader

– Det var en fantastisk sportslig opptur for oss alle. At det også gir en økonomisk gevinst, er veldig hyggelig. NFF har hatt høye kostnader inneværende år, spesielt knyttet til bruk av charter. Bortekampen mot Kasakhstan er det mest krevende eksempelet, sier Løken.

NFF måtte ut med 3,7 millioner kroner for å leie et fly i forbindelse med bortekampen mot Kasakhstan i september. Det var for å optimalisere den lange reisen for spillerne.

Noe av bonusen skal også øremerkes til annen aktivitet i forbundets regi.

– Midlene vil øremerkes prioriterte områder/aktivitet. Nøyaktig til hva er naturlig nok ikke besluttet ennå. Dette vil være en del av behandlingen av aktivitetsregnskapet for 2024, som Forbundstinget beslutter første helgen i mars 2025, avslutter Løken.

Ekstra sjanse

Norge slo søndag Kasakhstan 5-0 og fikk samtidig hjelp av Slovenia, som greide 1-1 mot Østerrike. Dermed skal landslaget i 2026 spille i A-divisjonen i nasjonsligaen, og tillegg gir det en ekstrasjanse i VM-kvalifiseringen neste år.

Herrelandslaget har aldri før spilt i A-divisjonen. Der vil det bli kamper mot topp europeisk motstand fram mot EM-kvalifiseringen i 2027.