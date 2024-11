Marius Borg Høiby fengslet i en uke

Fengslingsmøtet startet klokken 14 og det lukkede rettsmøtet varte i halvannen time. Kjennelsen fra dommer Anne-Lene Åvangen Hødnebø, var ikke klar før ved 22-tiden onsdag kveld.

Politiet skal ha funnet to videoer på Høibys mobiltelefon som angivelig skal vise overgrepene han er siktet for.

Politiadvokat Andreas Kruszewski sa etter fengslingsmøtet at de ber om varetektsfengsling på grunn av faren for bevisforspillelse.

– Årsaken til at vi ba om fengsling i to uker, er at vi har avdekket ytterligere én voldtekt i natt og i morges. Saken gjelder seksuell omgang uten samleie med en kvinne som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Det vil si at vi nå etterforsker to voldtekter, sier Kruszewski.

Den 27 år gamle sønnen til kronprinsessen nekter straffskyld for begge voldtektsanklagene og motsatte seg fengsling.

Foruten to angivelige voldtekter er Høiby siktet og tre tilfeller av vold i nære relasjoner. Han er også siktet for skadeverk, hensynsløs atferd, flere brudd på besøksforbud og kjøring uten førerkort.

Høiby ble pågrepet sent mandag kveld, og har siden sittet i arresten. I forbindelse med pågripelsen ransaket politiet boligen hans på Skaugum