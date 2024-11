Vinterstormer fører til kaos i Nordvest-Europa

Politiet i Hampshire i England opplyser at en mann døde da et tre veltet over bilen han satt i lørdag morgen. I West Yorkshire omkom en annen mann i en trafikkulykke som politiet nå etterforsker om var forårsaket av uværet.

I Irland var over 60.000 husstander strømløse lørdag formiddag som følge av stormen Bert.

Vest i Irland og i Nord-Irland er det flom flere steder etter at elver de siste dagene har gått over sine bredder. Flere veier er stengt, og mange tog- og ferjeavganger er innstilte på begge sider av Irskesjøen.

Trafikken ved flere havner og flyplasser i Storbritannia er også rammet av uværet med regn, sludd og kraftig vind.

I Skottland er det varslet opp mot 40 cm snø i høyereliggende områder, mens det er sendt ut flomvarsler og varsel om snø og is for det nordlige og sentrale England.

I Frankrike er om lag 47.000 husstander lørdag fortsatt uten strøm etter at stormen Caetano herjet deler av landet torsdag. Strømbruddene har blant annet ført til stans i deler av togtrafikken i vestre deler av landet.