Fire personer var om bord på flyet – to piloter og to DHL-ansatte. Flyet styrtet i en to etasjes boligbygning, og det brøt ut brann på stedet, skriver avisen Delfi , som siterer lokale myndigheter.

En person er bekreftet omkommet, og to andre er fraktet til sykehus. Ifølge en politirepresentant var det piloten som omkom, skriver avisa.

Redningsmannskaper leter fortsatt etter den siste passasjeren.

Tolv personer er evakuert fra bygningen som tok fyr etter styrten, men det er ikke meldt om skader på noen av beboerne.

Flyet var på vei fra Leipzig i Tyskland og skulle lande på flyplassen i Vilnius tidlig mandag morgen.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 5.31.