Kjerkol vraket som listetopp i Nord-Trøndelag: – Ikke overrasket

Førsteplassen gikk som ventet til Estil fra Lierne som har utfordret Kjerkols plass på toppen, og som fikk med seg et flertall på fire av sju i nominasjonskomiteen.

– Nei, jeg er ikke overrasket, det er nominasjonsmøtet som bestemmer, og det er veldig lett å forholde seg til et sånt resultat, sier Kjerkol til Adresseavisen.

126 av 133 delegater var til stede og avga stemme under nominasjonsmøtet på Hell i Stjørdal lørdag. Det var nødvendig med 64 eller flere stemmer for å vinne førsteplassen.

Estil fikk 81 stemmer av nominasjonsmøtet, Kjerkol fikk 45.

Etter valget av Estil valgte også mindretallets forslag på andreplassen på lista, ordfører i Nærøysund Amund Hellesø, å trekke seg fra plassen.

Varslet Støres avgang

– Vi hadde noen tall på at det kunne bli sånn, men jeg trodde det skulle bli jevnere, sa Estil til pressen etter at valget var gjennomført.

Valget tolkes som et tydelig signal fra Nord-Trøndelag Ap at det må tenkes nytt i ledelsen av partiet. Sammen med Estil ble ordfører Vebjørn Gorseth i Steinkjer (30) valgt på andreplassen, og med Stian Sagvold fra Verdal på tredje. Sammen er de gitt jobben med å løfte Ap til valget til høsten.

Det vakte oppsikt under møtet da tidligere fylkesordfører Merethe Storødegård sa fra talerstolen at statsminister Jonas Gahr Støres tid som partileder går mot slutten.

Hun brukte det som argument for fylkespartiet måtte sørge for tilstrekkelig kontinuitet i stortingsgruppa og gjenvelge Kjerkol.

– Frustrasjon

– Det er stor frustrasjon på grasrota i Ap nå, kommenterte Kjerkol utsagnet til Adresseavisen.

Hun viste til at Trøndelag Ap i alle år har sørget for stabil og høy oppslutning for moderpartiet.

– Vi har alltid sørget for at Ap har kunnet styrt, svarte Kjerkol.

Bente Estil avsto fra å kommentere innlegget da hun ble spurt av det tallrike mediekorpset som dekket valget.

– Det er opp til partiet å velge sin leder, sa hun.

To møter

Kjerkol har lang fartstid i Arbeiderpartiet og er leder av fylkespartiet i Trøndelag. Hun har vært innvalgt på Stortinget siden 2013. Fra 2021 til april 2024 var hun helse- og omsorgsminister. Hun måtte gå av etter at masteroppgaven hennes fra 2021 ble felt for fusk og plagiat av Nord universitet.

Det holdes samlet nominasjonsmøter i begge valgkretsene i Trøndelag lørdag.

I ettermiddag skal valgkrets sør holde sitt nominasjonsmøte. Der er det ventet at Trond Giske vil vinne førsteplassen på stortingslisten. Dette er mot flertallsinnstillingen fra nominasjonskomiteen som har gått inn for Per Olav Hopsø på førsteplass.