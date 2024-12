Mot det klare flertallet på åtte av ni medlemmer i nominasjonskomiteen, som gikk inn for Per Olav Hopsø, satte et flertall av delegatene til nominasjonsmøtet Giske på toppen av lista.

– Det er en stor ære, jeg gleder meg til valgkamp, sa Giske til Adresseavisen etter seieren.

76 delegater stemte på Giske, mens 57 gikk for Hopsø.

Massivt frafall i protest

Utfallet utløste en ganske kaotisk situasjon på møtet lørdag.

Ni personer som sto på nominasjonskomiteens liste, trakk seg etter at Trond Giske gikk seirende ut av nominasjonskampen, ifølge Adresseavisens opptelling.

Blant annet har en rekke AUF-kandidater trukket seg. Det samme gjelder Sara Shafighi, som sto på valgkomiteens plass nummer to.

Som følge av det massive frafallet ble det fremmet forslag fra salen.

Flere representanter varslet før avstemningen at deres lokallag ikke vil drive valgkamp med Giske som toppkandidat.

Beskyldninger om urent spill

Opptakten til nominasjonsmøtet har vært uvanlig og konfliktfylt. Beskyldninger om rensing av lister og flytting av medlemmer mellom lokallag for å kuppe delegater til nominasjonsmøtet har vært fremsatt.

Giskes side har vært kritisert for å bryte reglene for god organisasjonskikk.

I forkant av nominasjonsmøtet lå Giske nå an til å få stemmer fra hele 77 av de totalt 133 delegatene som avgjør hvem som skal stå på stortingslisten.