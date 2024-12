Går mot mistillit mot den franske regjeringen

– Det er nå opp til dere å bestemme om landet vårt skal ha en økonomisk styring som er ansvarlig, uunnværlig og nyttig for våre franske medborgere, eller om vi skal gå inn i ukjent territorium, sa Barnier til nasjonalforsamlingen mandag.

Konservative Barnier leder en mindretallsregjering, og sjansen for at han felles i et mistillitsvotum er derfor stor. Regjeringen vil da måtte gå av sammen med ham.

Barnier varslet tidligere mandag at han vil bruke en fullmakt i grunnloven til å omgå en avstemning i nasjonalforsamlingen om budsjettet for neste år.

Tidligere mandag varslet ytre høyre-partiet Nasjonal samling (RN) at også de ville gå inn for mistillit dersom det ikke skjedde et mirakel i siste liten – altså at Barnier ga etter for kravene deres til endringer i budsjettforslaget. Etter at Barnier sa han ville bruke grunnlovsfullmakten, sa RN at de vil stemme for mistillit mot ham.

Barnier ble utnevnt til statsminister av president Emmanuel Macron i september, etter at valget i sommer endte uten et klart flertall i nasjonalforsamlingen. Dersom mistillitsforslaget går gjennom, må Macron igjen prøve å finne en statsminister.