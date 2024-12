Heftig Ap-diskusjon om lederskifte: – Det trengs en endring

Både TV 2 , Dagbladet og NRK viser til anonyme kilder høyt oppe i partiet som ønsker nye krefter i partiledelsen.

Østfold-representanten Stein Erik Lauvås uttaler seg åpent til Aftenposten :

– Vi har sett en utvikling over tid der det har gått nedover, det er et faktum. Jeg har stor respekt for Jonas og den jobben han har stått i i mange år. Men når alt kommer til alt, mener jeg vi er der nå at det er nødvendig med et lederskifte, og at Støre trekker seg, sier han til Aftenposten, og fortsetter:

– Helheten tatt i betraktning tror jeg det vil være bra med et skifte også organisatorisk, og jeg mener det vil være nødvendig at også Stenseng trekker seg, sier han.

– Før landsmøtet

NRK har snakket med en rekke sentrale kilder i partiet, som bekrefter at det pågår samtaler om Støres ledelse. Flere av dem mener Støre bør gå av allerede i vinter – før landsmøtet i april.

Stortingspolitiker May Britt Lagesen uttalte seg til NRK i helga, i forbindelse med nominasjonen av Trond Giske.

– Jeg er enig i at vi må gjøre endringer i partiledelsen. Vi må ha fornyelse. Og vi må ha fornyelse også i partiledelsen, sa hun til kanalen.

Lokallagsleder Jens Christian Vik i Sandefjord Ap går i TV 2 også åpent ut og ber Støre om å gå av.