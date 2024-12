– Ukraina fortsetter kampen for retten til å eksistere. Og den russiske krigsforbryteren ved dette bordet burde vite at Ukraina kommer til å vinne denne retten, og rettferdigheten vil seire, sa Sybiha under møtet.

Lavrovs besøk på Malta er hans første i et EU-land siden Russlands invasjon i Ukraina i februar 2022.

Tsunami av feilinformasjon

USAs utenriksminister Antony Blinken deltar også. Han anklaget Lavrov for å spre en «tsunami av feilinformasjon» og ga Russland skylden for å eskalere krigen i Ukraina. Lavrov hadde forlatt rommet da Blinken snakket, noe han også kritiserte.

– Jeg synes det er beklagelig at vår kollega Lavrov har forlatt rommet og ikke viser meg den høfligheten å lytte til meg slik vi har lyttet til ham. Og selvsagt at vår russiske kollega er god til å drukne sine lyttere med en tsunami av feilinformasjon, sa Blinken.

Han sa videre at krigen ikke handler om russisk sikkerhet, men om Putins imperialistiske plan om å slette Ukraina fra verdenskartet.

Kommer hit for å lyve

Også Polen kritiserte Lavrov og hans deltakelse på møtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Lavrov kommer hit for å lyve om den russiske invasjonen og hva Russland gjør i Ukraina, sa den polske utenriksministeren Radoslaw Sikorski.

– Russland korrumperer enhver organisasjon. Russland må ut av Ukraina, bare da vil denne organisasjonen gi mening, la han til.

OSSE er et av få dialogforum for sikkerhet og demokrati hvor de vestlige landene fortsatt har direkte kontakt med Russland.