Nedbemanning i kirken vedtatt – kutter 65 årsverk

– Økonomien strekker ikke lenger til, og vi blir nødt til å prioritere hardere, sier leder i Kirkerådet Harald Hegstad.

Årsverkene som nå kuttes, er i bispedømmenes administrasjoner og Kirkerådets sekretariat.

– Det kommer til å gjøre vondt, både sosialt og faglig for oss ansatte, men også for lokalkirken, sier direktør for administrasjonen Ole Edvard Wold-Reitan.