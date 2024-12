The Observer blir solgt til nystartede Tortoise Media, ifølge selskapet selv og The Guardian-eier Scott Trust.

Scott Trust vil imidlertid eie en mindretallsandel i Tortoise som del av salgsavtalen, og en representant derfra skal inn i Tortoise-styret og redaktørstyret.

Tortoise har samlet inn 25 millioner pund for å investere i en fornying av The Observer, sier selskapet, som ble startet i 2019 av James Harding, en tidligere leder i The Times og BBC.

(©NTB)