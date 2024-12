– Fremskrittspartiet mente alvor da vi i fjor høst sa at et nytt flertall måtte bety at folk skulle merke en forskjell. Høyrebyrådet har vist liten vilje til å komme Fremskrittspartiet i møte. Det hjelper ikke å bytte politikere om man ikke bytter politikk. Jeg tror også mange Høyre-velgere er skuffet over hvor lite synlig det er at vi har et nytt byråd, og at Venstre får diktere store deler av samferdselspolitikken. Når Høyre-byrådet ikke klarer å levere en ny kurs for Oslo, har vi ikke mer å snakke om, sier gruppeleder Magnus Birkelund i en pressemelding.

Det samme skjedde i fjor, men da klarte partiene å bli enige om et budsjett før bystyret skulle gjøre vedtak. 2025-budsjettet skal egentlig vedtas onsdag 11. desember.

Forhandlingene om neste års budsjett, mellom byrådspartiene Høyre og Venstre samt Frp og KrF, skulle egentlig vært ferdige torsdag formiddag.

(©NTB)