Finansakrobat Christer Tromsdal kidnappet

Finansakrobaten Christer Tromsdal (55) skal ha blitt kidnappet, ifølge Dagbladet.

Tromsdal skal ha blitt fraktet til et sted utenfor Oslo og holdt fanget og mishandlet i omtrent et døgn.

Nettavisen skriver at Tromsdal nå blir tatt hånd om på et sykehus på Østlandet.

Ble meldt savnet

– Politiet mottok for et par dager siden en savnet-melding vedrørende fornærmede. På bakgrunn av det ble det iverksatt etterforskning, og vi klarte å lokalisere fornærmede i en bolig på Østlandet. Han bar preg av at han hadde vært der mot sin vilje og utsatt for vold. I forbindelse med dette ble to personer pågrepet, sier politiadvokat Anne-Karine Veiding i Oslo-politiet til Dagbladet.

Tromsdal har vært en gjenganger i det norske rettssystemet i flere år, både som tiltalt, fornærmet og som vitne.

I 2020 ble han frikjent i lagmannsretten i en sak der han var tiltalt for å hyre inn torpedoer for å skade en meddommer i en straffesak mot seg. Han ble også skutt i kneet ved Frogner kirke i 2004.

Nekter straffskyld

– Min klient nekter straffskyld, ut over det har jeg ingen kommentar, sier advokat Espen Wangberg, som representerer en av de siktede, til Dagbladet.

– Han har forståelse for at politiet må etterforske saken, og han ønsker å komme med sin versjon, sier advokat Ole Lien, som forsvarer en annen av de siktede, til Dagbladet.