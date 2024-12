Biden: Assads fall er en historisk mulighet

I Det hvite hus søndag kaller Biden omveltningen en grunnleggende rettferdighetshandling, men også et øyeblikk som innebærer risiko og usikkerhet i Syria.

– Vi ser nå at nye muligheter åpner seg for det syriske folk, sier han og gjør det klart at USA vil støtte en overgang der syrerne utarbeider en ny forfatning.

Han sier også at USA skal samarbeide med Syrias naboland for å hindre mulige sikkerhetsutfordringer.

– Vi er klar over at IS vil forsøke å gripe denne anledningen, og vi vil ikke la det skje, sa han videre.

Biden uttaler seg etter at Assad-regimet søndag falt etter å ha holdt Syria i et jerngrep i 50 år. Men lederen for opprøret ledet tidligere den syriske grenen av al-Qaida.