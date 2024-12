Forsvarsevne er mye mer enn F-35 og fregatter

For hva skjer dersom kraftanlegg blir sabotert? Hva skjer når strømmen forsvinner og vi er avhengig av elektriske kjøretøy for transport – men ikke får ladet bilen?

Les også Fersk undersøkelse: Flertall mener elbilmålet bør skrotes – Det religiøse forholdet noen politikere og interesseorganisasjoner har til 2025-målet er altfor rigid og autoritært, mener Børre Skiaker i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Vi har sett dette før, både under naturkatastrofer og i kriser forårsaket av mennesker. Sabotasje mot kraftanlegg og undersjøiske kabler, dataangrep og spionasje er reelle trusler også her i Norge . Det finnes aktører på norsk jord som har kapasitet til å angripe vår kritiske infrastruktur. Ifølge Nkom er det allerede registrert sabotasje på fiberinfrastruktur i Norge, og trusselnivået for denne typen hendelser er på vei opp.

Når store kriser rammer, må vi ha et beredskapssystem som sørger for at samfunnets grunnleggende funksjoner kan opprettholdes.

Vi må stille oss spørsmålet: Hvordan kan vi få mest mulig ut av de enorme investeringene som nå blir gjort i Forsvaret? Å kjøpe nytt materiell er en nødvendighet, men investeringene må også rettes mot å styrke infrastrukturen som gjør det mulig å drifte og opprettholde både sivile og militære funksjoner under kriser.

Les også Russisk angrep: Over en million mennesker uten strøm i Ukraina Russiske angrep mot Ukrainas strømnettverk har ført til at over en million mennesker i tre vestlige fylker i landet er uten strøm, skriver Reuters.

Det nytter ikke med avanserte kampfly dersom flyplassene slås ut. Et robust beredskapssystem krever sikring av fysisk infrastruktur som nødstrøm, og digitale systemer som kan håndtere cybertrusler. Her har Norge et betydelig forbedringspotensial.

For selv om vi er et av verdens rikeste land, er vi fortsatt langt unna å kunne si at vi er godt beredt til å håndtere alt fra naturkatastrofer til alvorlige angrep på kritisk infrastruktur.

Beredskap må være en del av den nasjonale selvforståelsen. Det kan ikke være noe vi tenker på først når krisen allerede har rammet.

Leif Lippestad

Adm. direktør i Coromatic