Strømanalytiker med gladnyhet: Forventer lav snittpris gjennom vinteren

– Vi må skille mellom situasjonen da krigen i Ukraina begynte, med stabilt høye priser over tid, og situasjonen nå, der det er enkelttimer som drar veldig høyt, sier Volue Insight-analytikeren.

Dagens høyeste strømpris i Sørvest-Norge er imponerende 13,39 kroner kilowattimen før strømstøtte, i timen 17.00-18.00.

– Vi har et system som gjør at det blir volatilt, og veldig avhengig av værdrevne parametere, sier Lilleholt.

Blåser lite i Tyskland

Han forklarer at de høye prisene ikke skyldes forhold i Norden, men heller at det produseres lite strøm i Tyskland på grunn av lite vind.

– Dette skjer fra tid til annen, og de blir stadig mer avhengig av fornybar energi, så dette kan være med og bidra til ganske stor påvirkning på det nordiske systemet.

Siden Tyskland produserer lite strøm, flommer mye av den norske strømmen sørover. Når været i Tyskland er godt egnet for strømproduksjon, går det imidlertid andre veien, påpeker analytikeren.

Forventer lave priser i vinter

Og selv om man i dag har den høyeste timesprisen siden 2009, er det ikke forventet at dette skal vare gjennom vinteren.

– Markedsaktørene tror at det blir lave priser i gjennomsnitt fram til våren, 75 øre i gjennomsnitt.

Danmarkskablene påvirker lite

Onsdag varslet også Arbeiderpartiet at de vil skrote nye strømkabler til Danmark i sitt nye program. Lilleholt og hans team jobber med en simulering av hvordan det vil påvirke norske strømpriser, men påpeker at det er et relativt lite volum som går gjennom disse kablene – rundt 10 prosent av utvekslingskapasiteten fra Norge.

– Det betyr noe, men vil ikke påvirke vesentlig. Vi har fortsatt masse forbindelser ut til kontinentet.

I tillegg har man forventninger til at prisene skal falle i Europa framover.

– Sånn sett vil det komme kanskje til et tidspunkt, hvis vi har brukt opp overskuddet ved å øke forbruket vårt de neste årene, kan det komme en situasjon der vi importerer mer enn vi eksporterer fra Tyskland.