– Det er bra at SSB bekrefter at norsk økonomi er i oppgang, og at kjøpekraften til folk vil fortsette å øke i årene fremover. Folk er i ferd med å få bedre råd, sier Støre (Ap) i en kommentar til NTB.

– Det er også bra at SSB venter at rentene vil begynne å gå ned neste år. Det betyr mye for alle de med lån og som renten biter mest for akkurat nå. Det er også gledelig å se at SSB venter at boligbyggingen tar seg opp. Norsk økonomi er i ferd med å skyte fart igjen. Det lover godt, sier han.