Enighet i meklingen mellom Norges Rederiforbund og SAFE

Enigheten innebærer at SAFE fremover får forhandlingsrett på tariffområdet for NOR-registrerte offshorefartøyer.

Tariffavtalen er den samme som Rederiforbundet allerede har inngått med tre andre forbund. Dette betyr at SAFE nå kan organisere alle stillingsgrupper på fartøy som er registrert under Norsk Ordinært Register (NOR) for offshore servicefartøy og kranskip.

Partene ble enige i god tid før meklingsfristen gikk ut ved midnatt fredag kveld.

