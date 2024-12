Måling: Mange har fått et mer negativt syn på kongehuset det siste året

MER NEGATIVT: 45,1 prosent sier de har fått et mer negativt syn på kongehuset i en ny meningsmåling. Her et bilde fra Slottskapellet tidligere denne uka da kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit inviterte hjelpearbeidere i humanitære organisasjoner til førjulssamling. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus deltok også. Foto: NTB

Lukk