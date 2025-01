Russland og Ukraina utvekslet over 300 fanger: – Vi glemmer ingen

Russlands menneskerettskommissær Tatjana Moskalkova snakker med en gruppe russiske soldater etter at de ble løslatt fra Ukraina. Bildet er levert av russiske myndigheter og tatt på et ikke oppgitt sted i Belarus. Foto: Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP / NTB FOTO: Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP / NTB

Lukk