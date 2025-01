Svartdal drøfter også det han kaller “aktiv prokrastinering”, dvs. oppfatningen ganske mange har om at de konsentrerer seg og jobber best og får de beste resultater når de har svært dårlig tid og ligger helt opp mot tidsfristen, for eksempel for å skrive et notat, lese til eksamen eller forberede en tale i et selskap. Når oppgaven da er utført, får de en følelse av stor tilfredshet.