Mann siktet for voldtekt om bord i norskeid skip i Kina

Til NRK opplyser den siktedes forsvarer, advokat Einar Råen, at mannen nekter straffskyld.

Mannen ble pågrepet i Nederland 27. november, utlevert til Norge og varetektsfengslet. Rett før nyttår ble varetekten forlenget med inntil fire uker av Hordaland tingrett, og mannens anke ble avvist av Gulating lagmannsrett.

Mannen er også siktet for voldtektsforsøk. Ifølge NRKs opplysninger er det snakk om to ulike hendelser.

I kjennelsen heter det at saken faller under norsk jurisdiksjon selv om den siktede er utenlandsk statsborger og hendelsen skjedde utenfor Norge.

Ifølge Bergensavisen har påtalemyndigheten ved politiadvokat Farzad Izadi argumentert for at det er en fare for at mannen vil rømme landet dersom han blir løslatt.