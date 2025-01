Trump: Danmark vil gå med på å selge Grønland

Den nyinnsatte presidenten har nektet å utelukke bruk av en militæroperasjon for at USA skal få kontroll over øya, som i stor grad er selvstyrt, men som hører inn under kongeriket Danmark.

– Grønland er et vidunderlig sted. Vi trenger det for internasjonal sikkerhet. Jeg er sikker på at Danmark vil gå med på dette, sa Trump til frammøtt presse i Det hvite hus mandag kveld.