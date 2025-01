Nato-sjefen: – I krisemodus

– Vi er virkelig i krisemodus her, sa Rutte under en panelsamtale om Ukraina på Verdens økonomiske forum i Davos torsdag, ifølge The Independent.

Nato-landene har som mål å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar, noe flere av dem har klart de siste årene. Men Donald Trump har tatt til orde for at landene må bruke opp mot 5 prosent av BNP på forsvar.

– Det nøyaktige tallet vil bli bestemt senere i år, men det vil bli betydelig mer enn 2 prosent, sier Rutte.

Rutte erkjenner at europeiske land må bruke en større andel på forsvar enn de gjør i dag for å sikre videre militær støtte fra USA.

– Vi må være villige til å gjøre det, fordi akkurat nå betaler USA mer enn europeerne, og her har Trump rett, sier Rutte.