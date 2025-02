Hvordan hindre fondsflukt til Sverige?

I tillegg foreslår departementet at verdipapirfond skal få generelt fritak på utbytte fra selskaper, også utenfor EØS. Fritaket skal ikke bare dekke gevinst som nå. Det er bra. Det gir ikke mening at fond skal betale skatt på utbytte fra Apple-aksjer, mens det kun er fritak for gevinsten ved salg av de samme aksjene.

Finansdepartementet foreslår samtidig en real komplikasjon for fondene. Det generelle skattefritaket fondene har for investeringer utenfor EØS skal nå avgrenses mot lavskatteland – skatteplikt, altså. Det skaper klare utfordringer. Det er notorisk vanskelig å avgjøre hva som er lavskatteland, særlig når man eier en portefølje med selskap. Forslaget bør strykes. Man kan ikke ri prinsipper når formålet er å hindre fondsflytting til Sverige, som tilbyr et enkelt og generelt skattefritak.

Det blir ikke bedre av at Finansdepartementet også vil innsnevre skattefritaket når fond har gjort investeringer via partnerships. Det gir økt skatteplikt, og rekkevidden er usikker. Rigiditet og usikkerhet er ikke egnet til å overbevise fond om å bli i Norge.

Gi generelt skattefritak!

Det er fortsatt en vei å gå. Mange utenlandske fond har generelle skattefritak. Det holder at investorene betaler skatt. For norske fond vil det for eksempel fortsatt være en konkurranseulempe å skatte av valutagevinst fra valutasikring av investeringer.

I tillegg til bedre skatteregler er det viktig for norsk konkurranseevne å gi fondene mer fleksible regulatoriske rammer. Dette gjelder blant annet håndteringen av andelsklasser, mulighet for variabel kapital og paraplystrukturer med underfond. Dette fortjener en egen høring.

Det har fremstått som ukontroversielt at selskaper frem til nå har kunnet anvende fritaksmetoden ved fondskonto, noe det blant annet opplyses om på Skatteetatens nettsider. At Finansdepartementet mener dette gir noen utilsiktede utslag legitimerer ikke at spillereglene for alle aksjeinntekter endres. Nå omgjør man helt legitime fritatte investeringer gjort i god tro til å bli skattepliktige. Det logiske er å justere reglene for fondskonto, og uansett legge til rette for en overgangsregel slik at opptjente gevinster kan tas ut i tråd med forutsetningene for investeringen. Noe annet er bondefangeri.

