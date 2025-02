President Donald Trump har innført straffetoll på varer fra Canada, Mexico og Kina. Canada og Mexico svarer med toll på amerikanske varer, mens Kina varsler mottiltak og WTO-klage.

Canadas statsminister Justin Trudeau påpeker at tollen bryter med handelsavtalen mellom landene og advarer om konsekvenser for amerikanske forbrukere. Mexicos president Claudia Sheinbaum sier landet foretrekker dialog, men iverksetter mottiltak.

Trump krever at Canada og Mexico må gjøre mer for å hindre migrasjon og narkotikasmugling til USA. Tollsatsene kan økes ytterligere hvis landene gjennomfører sine varslede mottiltak når den nye tollen trer i kraft på tirsdag.

– Splitter oss

På en pressekonferanse lørdag kveld, sier Canadas statsminister Justin Trudeau at Canada vil svare med 25 prosent toll på importerte varer fra USA.

Han sier den amerikanske tollen bryter med handelsavtalen mellom de to landene og minnet om at de har en lang historie med samarbeid og kjempet side om side både i andre verdenskrig og Koreakrigen.

– Dagens handling fra Det hvite hus har splittet oss i stedet for å føre oss sammen, sa Trudeau, som i tillegg til å tale til det canadiske folket, også henvendte seg til amerikanerne.

Kina advarer

Kinesiske myndigheter advarer på nytt USAs president Donald Trump mot å starte en handelskrig og sier at ingen av landene har noe å tjene på dette.

– Det er ingen vinnere i en handels- eller tollkrig, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Beijing.

Donald Trump innførte lørdag 10 prosent toll på alle kinesiske varer, noe Kina har advart mot.

Kinesiske myndigheter har varslet «passende mottiltak» for å ivareta landets «rettigheter og interesser» og vil også klage saken inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Trump krever blant annet at Kina gjør mer for å stanse eksporten av kjemikalier som benyttes i produksjon av det narkotiske stoffet fentanyl, noe også hans forgjenger Joe Biden krevde.

– Fentanyl er USAs problem. Kina har gjennomført omfattende narkotikasamarbeid med USA og oppnådd betydelige resultater, heter det fra kinesisk UD.

USAs underliggende problem er at landet har et handelsunderskudd med omverdenen, det vil si at de importerer langt mer enn de eksporterer. Dette har Trump lovet at han vil gjøre noe med.

Prisen for ekstratoll på varer fra utlandet er det imidlertid amerikanske forbrukere som vil måtte betale i form av økt inflasjon, advarer eksperter.