Natosjefen krever at det brukes mer på forsvar og våpenproduksjon

– Tyskerne har gjort mye riktig siden krigen begynte i Ukraina, sier Rutte i et intervju med den tyske avisa Bild.

– Men gitt størrelsen på tysk økonomi så ønsker vi naturligvis at de gjør mye mer. Tyskland må bruke mer på forsvaret, det er nødvendig, sier Rutte.

Landet må også trappe opp produksjonen av våpen og ammunisjon, mener Nato-sjefen.

– Vi må forberede oss på krig. Det er den beste måten å unngå krig på, hevder han.

– Ikke bare er situasjonen i forhold til Russland farlig, kineserne øker også sin militære kapasitet helt enormt, sier Rutte.

– Mye, mye, mye mer

Nato-landene har tidligere blitt enige om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret, men det er ikke nok, mener Rutte.

Dette blir tema under Nato-toppmøtet i juni.

– Jeg kan forsikre dere om en ting: Det vil bli mye, mye, mye mer enn 2 prosent, sier han.

– For dyrt

USAs president Donald Trump krever at USAs Nato-allierte bruker 5 prosent av BNP på forsvaret, noe ikke engang amerikanerne selv gjør i dag.

Tyskland, som er Europas største økonomi, bruker i dag litt over 2 prosent av BNP. Norge bruker rundt 2,2 prosent.

Tysklands statsminister Olaf Scholz, som kjemper for gjenvalg i februar, avfeier Trumps krav og sier at det vil bli altfor dyrt.

– 5 prosent vil være over 200 milliarder euro årlig. Statsbudsjettet er ikke engang på 500 milliarder euro, sa Scholz under et valgkampmøte i forrige måned.