Barth Eide: Trumps beslutning om å øke tollsatser er uklok

– Jeg mener overordnet at det er uklokt å innføre tollsatser og at friest mulig handel er i alles interesse, sier Eide.

– Handelskrig tjener ingen, mener han.

– De som stemte på Trump, vil nå våkne opp til at for eksempel lønnesirup fra Canada og avokadoer fra Mexico blir dyrere. Prisene vil gå opp, og risikoen er at man får inflasjon i USA, sier Barth Eide i NRK Helgemorgen.

– Det Trump sier at han vil oppnå, er å reversere en trend hvor han opplever at USA ikke har hatt eksportoverskudd mot disse landene.

– Samtidig stiller han seg i spissen for en bevegelse som egentlig bryter ned mye av det handelssystemet vi har. Moderne økonomi dreier seg i stor grad om integrerte verdikjeder, sier Eide.

Han mener Trump med sin beslutning bryter en tradisjon som USA i svært mange tiår har stått i spissen for, nemlig å bidra til en regelstyrt verdenshandel.

– Det går an å bruke toll i noen sammenhenger, men det Trump gjør er å bruke toll som et generelt utenrikspolitisk virkemiddel for å oppnå fordeler som ikke har noe med handel å gjøre, sier Eide.