Eide om USAs handelskrig: – All grunn til bekymring

USAs nye tollsatser mot Canada, Mexico og Kina betyr at Trump har startet en handelskrig, ifølge utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Ja, det finnes ikke noe annet ord for dette enn nettopp handelskrig, sier han i et intervju med Dagsrevyen på NRK søndag kveld.

Og handelskrig er det ingen som har noe å vinne på, ifølge Eide, som anslår at den økonomiske veksten kommer til å gå ned globalt.

– Fortsetter man med dette mot andre land, vil hele tanken om et regelbasert frihandelssystem gå til grunne. Så det er all grunn til bekymring og frykte at dette bare er begynnelsen.

Bakteppet er at Donald Trump har signert den varslede ordren som blant annet innebærer 25 prosent toll på varer fra Mexico og Canada og 10 prosent på varer fra Kina. Tollsatsene har virkning fra tirsdag.