Panamas president: Ser ingen reell trussel fra USA

– Jeg opplever at det ikke er en ordentlig trussel mot avtalen og dens gyldighet, sier Mulino, med henvisning til avtalen som sørget for at Panama overtok kanalen i 1999, etter et møte med USAs utenriksminister Marco Rubio søndag.

Han sier også at han ikke anser truslene fra Donald Trump om at USA kan komme til å bruke militær makt for å ta over kanalen, som reelle.

Trump har nektet å utelukke bruk av militær makt for å få kontroll over kanalen mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Panama fikk full kontroll over det viktige bindeleddet i verdens skipsfart og handel i 1999. Fram til det var kanalen styrt av nettopp USA.

Trump mener Kina har fått for mye kontroll over kanalen, blant annet gjennom investeringer i havner i regionen.

Rubio fortalte Mulino at Panama må gjøre det de kan for å begrense den angivelige kinesiske innflytelsen over kanalen. Han advarte videre om at USA kan komme til å måtte «gjennomføre nødvendige tiltak» for å beskytte amerikanske interesser dersom det ikke blir gjort.

Etter besøket i Panama reiser Rubio videre til fire andre latinamerikanske land. Migrasjon står høyt på dagsordenen på hans første reise som utenriksminister. Tradisjonelt tar nye ministre fatt på jobben ved å snakke om samarbeid med viktige allierte.