Tyskland advarer USA mot handelskrig

– Amerikanerne må vite at dette er et dårlig alternativ. Som europeere, er vi forberedt på mottiltak, sa Habeck på et arrangement søndag.

Næringsministeren påpeker at toll driver inflasjon, også for forbrukere og selskaper i USA, og sier at dette er noe som kommer til å bli gjort tydelig overfor USA.

– Men hvis det ikke fungerer, så kan vi ikke la oss presse rundt, sier Habeck, som også er visestatsminister i Tyskland.

Les også Sterke reaksjoner etter ny Trump-toll President Donald Trump gjør alvor av truslene om straffetoll. Det vil kunne føre til høyere priser og høyere renter, mener eksperter.

Bakteppet er at Donald Trump har signert den varslede ordren som blant annet innebærer 25 prosent toll på varer fra Mexico og Canada og 10 prosent på varer fra Kina. Tollsatsene har virkning fra tirsdag.

Canadas statsminister Justin Trudeau har allerede varslet at Canada svarer med 25 prosent toll på amerikanske varer, og Mexico og Kina har også sagt at de vil svare med mottiltak.