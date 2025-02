Kraftig økning i økonomisk kriminalitet – DNB slår full alarm i ny rapport

– Angrep mot ulike deler av vårt finansielle system er blitt et stort samfunnsproblem. Banker, bedrifter og offentlige instanser er under angrep, og økningen i bedrageriforsøk mot personkunder er urovekkende, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

I løpet av 2024 ble det utført bedrageriforsøk for omtrent 2,5 milliarder kroner, en økning på 39 prosent fra året før. 84 prosent av forsøkene ble imidlertid avverget.

– I 2024 har forbindelsen mellom kriminelle nettverk og bedrageri blitt tydeligere, og organiserte kriminelle miljøer er aktive innen alle typer bedrageri, sier DNBs ekspert på bedrageribekjempelse, Sebastian Takle.

– Stort samfunnsproblem

Banken har spesielt sett en økning i antall bedrageri utført ved fysisk oppmøte. Bedragere oppsøker ofre hjemme og utgir seg for å være fra banken eller politiet.

Den mest hyppige formen for bedrageri er imidlertid fortsatt phishing og investeringsbedrageri.

– Bedrageri er et stort samfunnsproblem og har dessverre blitt en altfor stor del av hverdagen vår. De kriminelle har blitt mer profesjonelle og er villig til å gå stadig lengre, sier Takle.

Økning i hvitvasking

DNB har også opplevd en økning i hvitvasking og terrorfinansiering. Banken rapporterte i 2024 inn 3478 slike forhold til Økokrim. Det er en økning på 36 prosent mot 2023, og det er også det høyeste antallet DNB har meldt inn noensinne.

Økningen kommer av at slike tilfeller er blitt vanligere, men også av at banken har blitt flinkere til å fange dem opp.

– Vi ser et mer attraktivt marked for profesjonelle hvitvaskingstjenester i Norge. Misbruk av lovlige forretningsstrukturer og digitaliserte løsninger er blitt en del av den organiserte kriminaliteten og utføres av aktører med tydelig voldspotensial, sier Berit Børset, seksjonsleder for analyse og etterforskning i DNB.

Børset mener utviklingen er urovekkende og sier at disse tilfellene ofte kan kobles til annen alvorlig kriminalitet, som for eksempel menneskehandel og narkotikakriminalitet.