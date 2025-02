Trump hinter på nytt om snarlig straffetoll på EU-varer

– De tar ikke imot bilene våre, de tar ikke imot landbruksproduktene, de tar nesten ikke imot noe, og vi tar imot alt fra dem, sier han til BBC , med henvisning til USAs samhandel med EU.

På spørsmål om når det kan bli innført straffetoll på varer fra EU, svarer han:

– Jeg vil ikke si at det er en tidslinje, men det kommer til å skje ganske snart.

EU har kritisert Trumps beslutning om å innføre straffetoll på varer fra Canada, Mexico og Kina, og Brussel har varslet kraftige mottiltak dersom han gjør det samme overfor Europa.

Trump understreker samtidig at han har et godt forhold til Storbritannias statsminister Keir Starmer og at det dermed kan bli enighet i handelsspørsmål med britene.