Stordalen tapte skattesak – må betale halv million i sakskostnader

Det fremgår av en dom avsagt i Oslo tingrett mandag, skriver E24.

Hotellselskapet Strawberry Hotels og to andre selskaper i Stordalen-systemet saksøkte i høst Skatteetaten.

I søksmålet krevde de at et vedtak fra Skatteklagenemnda oppheves. Saken gjaldt skattespørsmål knyttet til et tidligere forliksbeløp betalt i en konflikt med Christian Ringnes.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett i januar.

Skatteetaten ble altså frikjent, og Strawberry dømmes til å betale drøyt 576.000 kroner i sakskostnader. Strawberrys advokat Mathias Tveten i Ro Sommernes har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse for kommentar.