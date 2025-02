USA utsetter Mexico-toll

President Donald Trump varslet før helgen at USA fra tirsdag skulle innføre 25 prosent toll på varer fra Mexico og Canada. Canada har allerede varslet gjengjeldelse med toll og andre tiltak mot på store mengder amerikanske produkter.

Etter en samtale med Trump mandag sier Mexicos president Claudia Sheinbaum at de er blitt enige om at tollen skal utsettes i en måned. Trump bekreftet dette på Truth Social.

Mexikansk peso var ned mer enn 1,5 prosent mot dollar, men er nå opp rundt 0,3 prosent etter nyheten. Fallet i aksjemarkedet dempes også. Kl. 16.45 er S&P 500 ned 0,66 prosent, og Nasdaq er ned 0,94 prosent.

«Jeg har nettopp snakket med Mexicos president Claudia Sheinbaum. Det var en veldig vennlig samtale, der hun gikk med på å umiddelbart utplassere 10.000 mexicanske soldater ved grensen mellom Mexico og USA. Disse soldatene vil være spesifikt utpekt for å stoppe strømmen av fentanyl og illegale migranter til landet vårt», skriver Trump.

Canada?

President Sheinbaum sier ifølge Bloomberg at det beste for både Mexico og USA er å samarbeide som handelspartnere for å konkurrere mot Kina.

Trump snakket mandag også med Canadas statsminister Justin Trudeau og sier han skal snakket med ham igjen senere mandag, men han har ikke sagt noe om at tollen mot Canada skulle settes på pause.

Blant varene fra Mexico som ville bli rammet av tollen, er en stor del av ølet, frukten og grønnsakene som USA importerer, særlig i vinterhalvåret, og personbiler og pickuper, samt andre matvarer og industriprodukter.