Regjeringen forbereder seg på handelskrig: – Vi kan ikke være naive

Næringsminister Cecilie Myrseth og utenriksminister Espen Barth Eide har sendt representanter til forhandlingsbordet i Brussel med mål om å sikre at Norge forblir innenfor EUs tollunion i en eventuelt handelskrig mellom EU og USA, melder VG.

– Vi er på jobb for Norge hele døgnet rundt. Vi vet at dette er en krevende situasjon og det er stor bekymring, spesielt i næringslivet, sier Myrseth til avisen.

Etter at president Donald Trump varslet om at han ville innføre straffetoll på importerte varer fra Canada, Kina og Mexico, har presidenten hintet på at tollavgifter på varer fra EU kan bli innført i løpet av kort tid.

«Jeg vil ikke si at det er en tidslinje, men det kommer til å skje ganske snart», sa Trump til BBC.

EU har advart at de vil «svare bestemt» dersom USA innfører tollsatser mot dem, ifølge Bloomberg.

– Vårt viktigste anliggende nå er å sikre at vi ikke rammes dersom det kommer mottiltak fra EU, sier Myrseth til VG.

– Vi er nødt til å passe på at vi ikke ufrivillig kommer på utsiden av det EU nå gjør som svar til Trump. Og det EU gir som svar, er ikke nødvendigvis bare toll. Det kan være andre type beskyttelsestiltak som for eksempel å prioritere kjøp av europeiske varer, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Vi gjør alt vi kan for at det ikke skal skje og for at Norge ikke skal handle i en skvis mellom EU og USA. Vi kan ikke være naive i denne situasjonen nå, legger Myrseth til.