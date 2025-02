Verste partimåling for Høyre på over tre år

– Dette er et for dårlig resultat for oss, sier Høyre-leder Erna Solberg til TV 2.

Ikke siden partiet tapte forrige stortingsvalg har hun levert en dårligere TV 2-måling som partileder. Dette er også første gang siden høsten 2021at Høyre har lavere oppslutning enn Ap.

Mot Høyres 18,9 prosent, får Ap en oppslutning på 19,8 prosent – ned 1,2 prosentpoeng fra forrige TV 2-måling.

Med sine 25,1 prosent er Frp eneste parti på målingen med en oppslutning på over 20 prosent. Partiet klatrer 0,8 prosentpoeng opp fra forrige måling.

For de øvrige partiene er resultatet som følger (med endring fra forrige måling i parentes):

SV: 8,4 prosent (1,5), Sp: 8,6 prosent (3,0), Venstre: 4,2 prosent (0,9), Rødt: 5,6 prosent (0,2), MDG: 1,8 prosent (-1,7), KrF: 2,5 prosent (-1,5), INP: 1,5 prosent (0,7) andre: 3,4 prosent (2,2).

Undersøkelsen er gjennomført av Verian for TV 2 blant et utvalg på 1380 personer den siste uken i januar. Feilmarginen er mellom +/-1,1 og +/-2,3 prosentpoeng.

