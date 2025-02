Opprørsgruppen M23 erklærer våpenhvile i Kongo

Bevegelsen kom med erklæringen mandag etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste at minst 900 mennesker er drept i kamper med regjeringsstyrkene i byen siden i forrige uke.

Etter at Goma var inntatt, ble det meldt at opprørerne rykket videre fram mot byen Bukavu, en provinshovedstad lenger sør.

Talsmann for M23, Lawrence Kanyuka, avviser at de har til hensikt å ta Bukavu, og hevder at det de ønsker, er å forsvare sivilbefolkningen og stillingene de allerede har tatt. M23 opplyser at våpenhvilen trer i kraft tirsdag.

Ifølge FN-eksperter har M23 støtte av rundt 4000 soldater fra nabolandet Rwanda, langt flere enn i 2012, forrige gang de tok kontroll over Goma.

Ifølge FN er rundt 2900 mennesker skadet i tillegg til de minst 900 som er drept i byen.

M23 er den største av rundt hundre væpnede grupper som opererer i Øst-Kongo, der store forekomster av sjeldne mineraler er viktige for verdens teknologiske utvikling.